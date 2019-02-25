На ижевском предприятии задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве

СЕГОДНЯ 16:31 2019-02-25T16:31:50+03:00

Он попросил телефон позвонить и украл его

Изменить размер текста: A A

В Ижевске задержали рабочего предприятия, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В ноябре 2018 года в продуктовом магазине незнакомый мужчина попросил телефон у другого мужчины. Потерпевший дал ему телефон, после чего злоумышленник вышел из магазина и скрылся, - сообщает ведомство.

Сотрудниками уголовного розыска ОП совместно с участковыми уполномоченными полиции был задержан подозреваемый – 30-летний ранее судимый ижевчанин. Похищенный телефон он сдал в ломбард. На данный момент мужчина находится в следственном изоляторе. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Быть ли паводку? Когда в Ижевске наступит весна, и ждать ли жителям подтоплений.

В Удмуртии завершились Республиканские зимние спортивные игры. На церемонии закрытия объявили победителей и призеров.

Хотите выиграть полет в аэротрубе? Участвуйте в фотоконкурсе "Лучший папа"! Подробнее по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU