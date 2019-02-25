2019-02-25T16:31:50+03:00
Происшествия

На ижевском предприятии задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве

Он попросил телефон позвонить и украл его
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске задержали рабочего предприятия, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В ноябре 2018 года в продуктовом магазине незнакомый мужчина попросил телефон у другого мужчины. Потерпевший дал ему телефон, после чего злоумышленник вышел из магазина и скрылся, - сообщает ведомство.

Сотрудниками уголовного розыска ОП совместно с участковыми уполномоченными полиции был задержан подозреваемый – 30-летний ранее судимый ижевчанин. Похищенный телефон он сдал в ломбард. На данный момент мужчина находится в следственном изоляторе. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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