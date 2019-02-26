2019-02-26T06:07:20+03:00
Общество

Какие улицы Ижевска почистили в ночь с 25 на 26 февраля?

Всего в работе у дорожников было 26 участков
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В ночь с 25 на 26 февраля на городских улицах и межквартальных проездах Ижевска вновь проводились снегоуборочные работы. Дорожные службы устраняли заужения и вывозили снег.

Всего за ночь рабочие привели в порядок 26 улиц:

- Ялтинская (разворотное кольцо и зоны пешеходных переходов),

- Магистральная от К. Маркса до Гагарина,

- В. Сивкова от Советской до К. Либкнехта,

- Маркина,

- К. Либкнехта,

- Пушкинская,

- Ленина от Орджоникидзе до Карлутской набережной,

- Красногеройская,

- М. Горького на мосту,

- Красная, у Сбербанка,

- К. Маркса от Кирова до Бородина,

- Ленина от Удмуртской до Пушкинской,

- К. Маркса - Советская,

- Советская, тротуар у Национальной библиотеки УР,

- Советская - Ленина, остановка у Дворца спорта,

- Тимирязева от Репина до Совхозной,

- Дзержинского,

- Строителей,

- Ворошилова,

- 9 Января,

- 50 лет ВЛКСМ, у 21 гастронома,

- Школьная,

- Фруктовая,

- Гагарина,

- Западная

- Блинова.

Отметим, что для проведения качественной уборки снега органы местного самоуправления просят горожан не мешать работе коммунальной техники, не оставлять автомобили на обочинах дорог, особенно в ночное время. Кстати графики вывоза снега могут меняться в зависимости от погоды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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