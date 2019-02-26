Какие улицы Ижевска почистили в ночь с 25 на 26 февраля?
В ночь с 25 на 26 февраля на городских улицах и межквартальных проездах Ижевска вновь проводились снегоуборочные работы. Дорожные службы устраняли заужения и вывозили снег.
Всего за ночь рабочие привели в порядок 26 улиц:
- Ялтинская (разворотное кольцо и зоны пешеходных переходов),
- Магистральная от К. Маркса до Гагарина,
- В. Сивкова от Советской до К. Либкнехта,
- Маркина,
- К. Либкнехта,
- Пушкинская,
- Ленина от Орджоникидзе до Карлутской набережной,
- Красногеройская,
- М. Горького на мосту,
- Красная, у Сбербанка,
- К. Маркса от Кирова до Бородина,
- Ленина от Удмуртской до Пушкинской,
- К. Маркса - Советская,
- Советская, тротуар у Национальной библиотеки УР,
- Советская - Ленина, остановка у Дворца спорта,
- Тимирязева от Репина до Совхозной,
- Дзержинского,
- Строителей,
- Ворошилова,
- 9 Января,
- 50 лет ВЛКСМ, у 21 гастронома,
- Школьная,
- Фруктовая,
- Гагарина,
- Западная
- Блинова.
Отметим, что для проведения качественной уборки снега органы местного самоуправления просят горожан не мешать работе коммунальной техники, не оставлять автомобили на обочинах дорог, особенно в ночное время. Кстати графики вывоза снега могут меняться в зависимости от погоды.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Февраль 2019 года оказался самым снежным месяцем за всю зиму в Удмуртии (подробнее)
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»