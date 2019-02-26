2019-02-26T06:52:08+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии повредил автомобиль такси из-за отказа в поездке

Сумма ущерба составила более 33 000 рублей
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Глазовским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Глазова, который из-за отказа таксиста довезти его до места назначения умышленно повредил его автомобиль.

По данным пресс-службы прокуратуры Удмуртии, мужчина, будучи пьяным, вызвал такси. Приехавший водитель отказался везти мужчину, ссылаясь на то, что тот был в грязной одежде. Таксист попросил выйти клиента из авто.

- Обвиняемый нанес многочисленные удары ногами и руками по лобовому стеклу, переднему бамперу, передним дверям, наружным зеркалам заднего вида автомобиля марки ВАЗ 11184, повредил автомобиль и причинил потерпевшему ущерб в размере более 33 000 рублей, - рассказали в ведомстве.

Отметим, что злоумышленник в содеянном раскаялся, извинился перед водителем такси и полностью возместил ущерб. Судом мужчина приговорен к лишению свободы на срок 10 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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