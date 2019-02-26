Фермеру, который допустил заражение домашних птиц гриппом в Удмуртии, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-26T09:25:29+03:00

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В Удмуртии фермеру, который допустил заражение домашних птиц гриппом, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Мужчина вел личное подсобное хозяйство в Республике Марий Эл, 22 февраля 2018 года он ввез в Удмуртию птиц, зараженных гриппом. При этом он не предупредил органы государственного ветеринарного надзора и не оформил сопроводительные документы. Зараженную птицу он продал местных жителям и в результате этого произошло массовое заболевание птиц, а также введение карантина на территории Игринского и Дебесского районов, - сообщает ведомство.

На следствии фермер полностью признал вину и возместил причиненный ущерб гражданам. С учетом этого и того, что преступление он совершил впервые, суд назначил ему наказание в виде судебного штрафа в размере пять тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU