Фермеру, который допустил заражение домашних птиц гриппом в Удмуртии, вынесли приговор
В Удмуртии фермеру, который допустил заражение домашних птиц гриппом, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- Мужчина вел личное подсобное хозяйство в Республике Марий Эл, 22 февраля 2018 года он ввез в Удмуртию птиц, зараженных гриппом. При этом он не предупредил органы государственного ветеринарного надзора и не оформил сопроводительные документы. Зараженную птицу он продал местных жителям и в результате этого произошло массовое заболевание птиц, а также введение карантина на территории Игринского и Дебесского районов, - сообщает ведомство.
На следствии фермер полностью признал вину и возместил причиненный ущерб гражданам. С учетом этого и того, что преступление он совершил впервые, суд назначил ему наказание в виде судебного штрафа в размере пять тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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