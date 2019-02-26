Мошенника, который предлагал юридические услуги, задержали в Ижевске

СЕГОДНЯ 10:54 2019-02-26T12:12:51+03:00

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В Ижевске полицейские задержали мошенника, который под предлогом оказания юридических услуг украл деньги. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

- 34-летний мужчина под предлогом оказания юридических услуг по составлению договоров получил деньги от ижевчанина и пропал. Потерпевший не раз пытался связаться со лжеюристом, - сообщает ведомство.

Ущерб составил 12 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU