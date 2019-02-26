2019-02-26T16:10:18+03:00
Общество

«Безопасный дом» в Ижевске помог найти хулиганов

Они поцарапали капот машины [видео]
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В Ижевске программа «Безопасный дом» помогла установить хулиганов, которые поцарапали капоты припаркованных во дворе машин.

Вместе с рисунками на капоте машины, припаркованные во дворе по улице Воровского, 119 а, получили царапины. Хулиганы были установлены при помощи программы «Безопасный дом».

Видео передано владельцам автомобилей.

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"Безопасный дом" Ижевск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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