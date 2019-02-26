Заведующая детским садом в Ижевске скрыла несчастный случай

СЕГОДНЯ 15:36 2019-02-26T16:11:35+03:00

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В Ижевске заведующая детским садом скрыла несчастный случай, который произошел с 4-летним ребенком в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- В октябре 2018 года, во время прогулки в детском саду ребенок при падении получил травму. При проверке оказалось, что заведующая садом не сообщила управлению дошкольного образования, а у комиссии по расследованию несчастных случаев нет медзаключения о травмах ребенка, - сообщает ведомство.

В связи с выявленными нарушениями в адрес заведующего учреждения внесено представление, также четыре работника детского сада привлечены к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU