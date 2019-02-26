2019-02-26T16:35:05+03:00
Общество

Сотрудники МЧС по Удмуртии предупреждают об опасности выхода на тонкий лед

На некоторых объектах проводится предпаводковый сброс воды
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УдмуртииФото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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В Удмуртии сотрудники МЧС предупреждают об опасности выхода на тонкий лед. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

На некоторых водных объектах ведутся работы по сбросу воды перед началом паводка. И в результате этого на льду образуются трещины и промоины, вероятность того, что человек провалится под лед становится высокой.

Всем рыбакам необходимо помнить, что нельзя сверлить много лунок на небольшой площади и собираться большими группами на одном месте. Также запрещается пробовать прочность льда сильным ударом ноги.

Сотрудники ГИМС инспекторского участка с. Каракулино предупреждают, что на р. Исток на левом берегу р. Кама, напротив с. Каракулино, имеются участки тонкого льда, прикрытые снегом. На всех опасных местах установлены информационные таблички, некоторые места огорожены лентой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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