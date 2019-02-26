Двоих потерявшихся в Ижевске школьников нашли сотрудники уголовного розыска

СЕГОДНЯ 16:51 2019-02-26T16:51:07+03:00

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В Ижевске двоих потерявшихся школьников нашли сотрудники уголовного розыска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

- 25 февраля в полицию обратилась мама одного из пропавших школьников. Она сообщила, что ее 12-летний сын ушел к другу ночевать 23 февраля и до сих пор его нет дома, телефон отключен, - сообщает ведомство.

В результате поисковых мероприятий мальчиков нашли сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 в торговом центре на улице Московской. Оказалось, что приятели ночь с 24 на 25 февраля провели в подъезде одного из домов в Ленинском районе.

На данный момент инспекторами по делам несовершеннолетних проводится проверка с целью выявления причин и условий, которые поспособствовали уходу подростка из дома.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/693297" frameborder="0"></iframe> Что делать, если потерялся ребенок.Советы родителям

ИСТОЧНИК KP.RU