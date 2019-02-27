2019-02-27T11:31:32+03:00
Происшествия

Мошенник украл с банковской карты жительницы Удмуртии более 140 тысяч рублей

На данный момент возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии мошенник украл у пенсионерки с банковской карты 143 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Женщина разместила объявление о продаже квартиры, ей позвонил покупатель и сообщил, что готов купить квартиру и готов внести аванс - 50 тысяч рублей. После этого он позвонил и сказал, что перевел 90 тысяч рублей и попросил вернуть разницу. Когда женщина подошла к банкомату, мошенник под надуманными предлогами велел переводить деньги на разные счета, - сообщает ведомство.

Таким образом с карты потерпевшей было украдено 143 тысячи рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия по установлению личности злоумышленника.

ВАЖНО!

МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам: будьте предельно внимательны при осуществлении покупок и продаж товаров с помощью сети Интернет. Оплату или предоплату необходимо производить при личной встрече с продавцом/покупателем. Ни под каким предлогом не называйте незнакомым пароли, cvv-коды, указанные на обороте карт. Данная информация является конфиденциальной и автоматически открывает доступ к вашим банковским счетам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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