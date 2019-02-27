Подозреваемая в краже женщина была задержана в Дагестане оперативниками из Ижевска

СЕГОДНЯ 12:41 2019-02-27T13:05:21+03:00

Она украла деньги у женщины на Центральной площади

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Оперативники УМВД России по Ижевску задержали в Дагестане подозреваемую в краже местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В ноябре 2018 года во время массового мероприятия на Центральной площади в Ижевске подозреваемая похитила портмоне у 56-летней женщины, - сообщает ведомство.

Ущерб составил 16 тысяч рублей, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой – ранее судимая жительница республики Дагестан. Женщина была задержана и доставлена в Ижевск.

На данный момент она находится под арестом. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU