2019-02-27T15:25:31+03:00
Происшествия

Ижевчанин обвиняется в убийстве знакомого

Накануне случившегося мужчины выпивали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске расследуется уголовное дело местного жителя, который обвиняется в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- 23 февраля двое мужчин, ранее судимых, выпивали, в ходе празднования у них произошел конфликт. Обвиняемый взял нож и ударил знакомого несколько раз. После он сам позвонил в полицию, - сообщает ведомство.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы. Обвиняемый находится под стражей. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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