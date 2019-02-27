Ижевчанин обвиняется в убийстве знакомого
В Ижевске расследуется уголовное дело местного жителя, который обвиняется в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
- 23 февраля двое мужчин, ранее судимых, выпивали, в ходе празднования у них произошел конфликт. Обвиняемый взял нож и ударил знакомого несколько раз. После он сам позвонил в полицию, - сообщает ведомство.
Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы. Обвиняемый находится под стражей. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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