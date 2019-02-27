Уголовное дело ижевского сутенера передали в суд

СЕГОДНЯ 16:47 2019-02-27T16:48:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске уголовное дело мужчины, который организовывал занятие проституцией, передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- С 2016 по 2018 год обвиняемый организовывал занятие проституцией шести девушек, в том числе троих несовершеннолетних. Мужчина обещал девушкам большой заработок, - сообщает ведомство.

Также установлено, что одна девушка пыталась отказаться от и прекратить занятие проституцией, но обвиняемый шантажировал ее тем, что разошлет информацию о ней в соцсети. Также он сам совершал в отношении девушки действия сексуального характера.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Главное управление МЧС по Удмуртии предупреждает о сходе снега с крыш! Также дает несколько советов, чтобы избежать несчастного случая.

13-летнюю девочку сбили в Ижевске на нерегулируемом пешеходном переходе.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU