2019-02-27T16:48:34+03:00
Происшествия

Уголовное дело ижевского сутенера передали в суд

Мужчина вовлекал в занятие проституцией несовершеннолетних
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске уголовное дело мужчины, который организовывал занятие проституцией, передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- С 2016 по 2018 год обвиняемый организовывал занятие проституцией шести девушек, в том числе троих несовершеннолетних. Мужчина обещал девушкам большой заработок, - сообщает ведомство.

Также установлено, что одна девушка пыталась отказаться от и прекратить занятие проституцией, но обвиняемый шантажировал ее тем, что разошлет информацию о ней в соцсети. Также он сам совершал в отношении девушки действия сексуального характера.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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