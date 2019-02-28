Ижевчанин начал оплачивать долг только после ареста автомобиля «БМВ»

СЕГОДНЯ 10:44 2019-02-28T11:00:00+03:00

Он задолжал более полумиллиона рублей

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В Ижевске мужчина начал оплачивать долг только после наложения ареста на его машину «БМВ». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

- Ижевчанин задолжал более полумиллиона рублей другому физлицу. На счета должника наложен арест, также направлены документы на удержание денег из зарплаты. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на автомобиль «БМВ», владельцем которой является должник, - сообщает ведомство.

Как только был наложен арест на автомобиль, мужчина оплатил половину долга, у него еще есть 10 дней для полного погашения задолженности, иначе автомобиль передадут на реализацию в Росимущество.

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ИСТОЧНИК KP.RU