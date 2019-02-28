Мужчина, который находился в межгосударственном розыске был задержан в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:09 2019-02-28T11:09:27+03:00

В розыске он находился за мошенничество в стране по прописке

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В Ижевске задержали мужчину, который находился в межгосударственном розыске за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Сотрудниками уголовного розыска по республике совместно с сотрудниками управления по вопросам миграции МВД был задержан 53-летний неработающий гражданин одной из стран ближнего зарубежья, - сообщает ведомство.

В розыске он находился за мошенничество, совершенное на территории его страны. На данный момент мужчина находится под арестом. Решается вопрос о временном размещении в центре содержания иностранных граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU