Мужчина, который находился в межгосударственном розыске был задержан в Ижевске
В Ижевске задержали мужчину, который находился в межгосударственном розыске за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Сотрудниками уголовного розыска по республике совместно с сотрудниками управления по вопросам миграции МВД был задержан 53-летний неработающий гражданин одной из стран ближнего зарубежья, - сообщает ведомство.
В розыске он находился за мошенничество, совершенное на территории его страны. На данный момент мужчина находится под арестом. Решается вопрос о временном размещении в центре содержания иностранных граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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