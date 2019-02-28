2019-02-28T12:43:12+03:00
Общество

Кабинеты противоабортного консультирования в Ижевске откроются 5 марта

Они появятся в двух медучреждениях
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске кабинеты противоабортного консультирования откроются 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Кабинеты появятся в двух медучреждениях – в городской поликлинике №10 и в Республиканском центре медпрофилактики Удмуртии.

Врачи перед процедурой прерывания беременности без медицинских показаний, по желанию смогут направлять женщин на консультацию. Здесь им предоставят всю информацию о процедуре аборта и его последствиях. После консультации предоставляется «неделя тишины» - на принятие окончательного решения, по истечении которых разрешается проведение процедуры.

Расписание работы кабинета: вторник, пятница, с 8:30 до 16:30. Обед с 12:00 до 13:00.

Напомним, кабинеты противоабортного консультирования планируют открыть в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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