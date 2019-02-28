2019-02-28T13:32:04+03:00
Общество

Очередная прогулка с врачом пройдет 2 марта в зоопарке Удмуртии

Прогулка будет посвящена Всемирному дню иммунитета
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В зоопарке Удмуртии 2 марта пройдет «Прогулка с врачом» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Прогулка будет посвящена Всемирному дню иммунитета, который отмечается 1 марта – тема «Зимой и летом с отличным иммунитетом».

Врач расскажет о профилактике заболеваний и формировании здорового образа жизни. Также во время диагностической части желающие смогут измерить артериальное давление, определить насыщение крови кислородом с помощью пульсоксиметра.

В парке имени Кирова пройдет массовая зарядка и оздоровительная ходьба по аллеям парка. Сбор участников в 09:30 в зоопарке у фигуры волка, в спортивной одежде и удобной обуви.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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