В Ленинском районе Ижевска бегает медвежонок
В Ижевске в Ленинском районе за ДК Железнодорожников бегает медвежонок. Об этом сообщили пользователи соцсетей, выложив фотографию.
На момент публикации фотографии официальных комментариев получить не удалось. По данным пресс-секретаря Ижевского цирка, гуляющий медведь точно не из цирка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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