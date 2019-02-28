2019-02-28T13:55:35+03:00
Общество

В Ленинском районе Ижевска бегает медвежонок

Пользователи соцсетей выложили фотографию
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: ИГГСФото: ИГГС
Изменить размер текста:

В Ижевске в Ленинском районе за ДК Железнодорожников бегает медвежонок. Об этом сообщили пользователи соцсетей, выложив фотографию.

На момент публикации фотографии официальных комментариев получить не удалось. По данным пресс-секретаря Ижевского цирка, гуляющий медведь точно не из цирка.

Напомним, в Воткинске нашли следы медвежонка, который бегал по городу (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин объявил о завершении спортивной карьеры.

Внимание! Первый день весны принесет в Ижевск продолжительные снегопады. Также прогноз погоды на выходные.

30 вахтовиков из Ижевска могли замерзнуть на Орской трассе из-за поломки автобуса. Подробности истории читайте по ссылке.

Стало известно, откуда взялся бурый мишка в Ленинском районе Ижевска.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший министр транспорта Удмуртии: «Дерябинский мост в Ижевске мог рухнуть»
Четыре новых светофора появятся в Ижевске
Очередная прогулка с врачом пройдет 2 марта в зоопарке Удмуртии
Кабинеты противоабортного консультирования в Ижевске откроются 5 марта
Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин объявил о завершении спортивной карьеры
1 марта в Удмуртии ожидается продолжительный снегопад
Мужчина, который находился в межгосударственном розыске, был задержан в Ижевске
Ижевчанин начал оплачивать долг только после ареста автомобиля «БМВ»
30 вахтовиков из Ижевска спасли на Орской трассе
Каток на стадионе «Динамо» в Ижевске работает последние дни в этом сезоне
«Широкая масленица» пройдет на Ижевском ипподроме
Новый троллейбус 28 февраля будет возить пассажиров по Ижевску бесплатно
Массовое ДТП произошло на набережной Ижевска
Уроженка Ижевска Алина Загитова подумает о творческом номере со своей собакой Масару
В Ижевске установщик фильтров для воды украл у ветерана 70 тысяч рублей
«Бурановские бабушки» из Удмуртии дали совет украинским артистам насчет «Евровидения»
Уголовное дело ижевского сутенера передали в суд