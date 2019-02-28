В Ленинском районе Ижевска бегает медвежонок

СЕГОДНЯ 13:22 2019-02-28T13:55:35+03:00

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В Ижевске в Ленинском районе за ДК Железнодорожников бегает медвежонок. Об этом сообщили пользователи соцсетей, выложив фотографию.

На момент публикации фотографии официальных комментариев получить не удалось. По данным пресс-секретаря Ижевского цирка, гуляющий медведь точно не из цирка.

Напомним, в Воткинске нашли следы медвежонка, который бегал по городу (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU