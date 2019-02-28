Бывший министр транспорта Удмуртии: «Дерябинский мост в Ижевске мог рухнуть»

СЕГОДНЯ 14:00 2019-02-28T14:00:23+03:00

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Весной 2014 года Дерябинский мост, который около набережной в Ижевске, признали аварийным и экстренно закрыли на ремонт. Как выяснилось, ситуация тогда была критичная и все могло закончиться большой аварией. Как сообщил бывший министр транспорта республики Виктор Вахромеев во время судебного разбирательства по делу экс-главы Удмуртии, мост мог рухнуть.

- Вас назначили куратором по ремонту Дерябинского моста в Ижевске? – спросили у Виктора Вахромеева во время суда.

- Не помню. Я знаю, что эта задача была городская. Мост чуть не рухнул, надо было срочно восстановить. К паводку он вообще мог уже... Пролетные строения могли упасть на водослив и там могла быть очень серьёзная авария, - ответил Виктор Павлович.

Напомним, что тогда восстановлением моста занималась компания «Мостострой-12». Та же, что была подрядчиком при строительстве моста через Каму и реку Буй. По словам Виктора Вахромеева, сказанным во время предварительного следствия, бывший глава республики лично дал ему указание, чтобы именно эта компания выиграла торги на ремонт Дерябинского моста.

- Соловьев имел определенный интерес, чтобы ремонт проводили именно работники «Мостострой-12», соответственно получили деньги за выполненную вовремя работу. Я звонил по этому вопросу замглавы администрации Ижевска Тарасову, у которого интересовался, кто является претендентом на строительство Дерябинского моста. Я не помню, что он ответил, но я сообщил ему, что был у главы республики и желательно, чтобы аукцион выиграли строители «Мостострой-12». Дерябинский мост отремонтировали, за что «Мостострой-12» получил порядка 120 млн рублей, точную сумму я не помню, - сообщил Виктор Павлович.

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ИСТОЧНИК KP.RU