2019-02-28T15:22:57+03:00
Общество

«Дом.ru» решает вопросы клиентов проактивно

Система телеком-оператора анализирует и автоматически устраняет неисправности
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Дом.ru» подводит итоги первого года работы масштабного технического проекта - системы проактивного сервиса (СПАС) для предупреждения проблем на сети. Решение, которое является собственной разработкой телеком-оператора, позволяет в онлайн-режиме находить неисправности на узле сети, в подъезде или в квартире, и устранять их еще до того, как клиент заметит неисправность и обратится в компанию.

СПАС собирает данные из информационных систем оператора и с клиентского оборудования – Wi-Fi-роутеров и ТВ-приставок более чем по 200 критериям, анализирует их и формирует файл диагностики сети, отражающий уже существующие и потенциальные сложности у абонентов. Специалисты отдела качества созваниваются с каждым, оказавшимся в списке. Если клиент подтверждает наличие неполадок, то технический специалист компании выезжает к клиенту и устраняет их.

За год вдвое увеличилось количество активных услуг, которые находятся под постоянным наблюдением системы: теперь СПАС анализирует данные, полученные с приставок, мобильного приложения и портала Movix*, новой линейки Wi-Fi-роутеров, оборудования абонентов локальных телеком-операторов, которые вошли в группу предприятий АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Благодаря этому алгоритму удалось сократить время на обслуживание, научиться точно диагностировать проблему и устранять ее в два раза быстрее. Всего за месяц количество переводов на вторую линию поддержки сократилось на 29%.

Информация от партнеров

*Мувикс

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
20 тысяч жителей малых сел Удмуртии получили доступ в Интернет
Два биатлониста из Удмуртии вошли в состав сборной России для участия на этапе Кубка IBU
Новые абоненты Tele2 теперь могут переносить остатки услуг
Водителей Удмуртии предупреждают об ухудшении погодных условий
Из бюджета Удмуртии 105 млн рублей выделят на финансирование ХК «Ижсталь»
Бывший министр транспорта Удмуртии: «Дерябинский мост в Ижевске мог рухнуть»
Четыре новых светофора появятся в Ижевске
В Ленинском районе Ижевска бегает медвежонок
Очередная прогулка с врачом пройдет 2 марта в зоопарке Удмуртии
Кабинеты противоабортного консультирования в Ижевске откроются 5 марта
Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин объявил о завершении спортивной карьеры
1 марта в Удмуртии ожидается продолжительный снегопад
Мужчина, который находился в межгосударственном розыске, был задержан в Ижевске
Ижевчанин начал оплачивать долг только после ареста автомобиля «БМВ»
30 вахтовиков из Ижевска спасли на Орской трассе
Каток на стадионе «Динамо» в Ижевске работает последние дни в этом сезоне
«Широкая масленица» пройдет на Ижевском ипподроме
Новый троллейбус 28 февраля будет возить пассажиров по Ижевску бесплатно
Массовое ДТП произошло на набережной Ижевска
Уроженка Ижевска Алина Загитова подумает о творческом номере со своей собакой Масару
В Ижевске установщик фильтров для воды украл у ветерана 70 тысяч рублей
«Бурановские бабушки» из Удмуртии дали совет украинским артистам насчет «Евровидения»
Уголовное дело ижевского сутенера передали в суд