Из бюджета Удмуртии 105 млн рублей выделят на финансирование ХК «Ижсталь»

СЕГОДНЯ 15:29 2019-02-28T15:29:09+03:00

Еще пять миллионов рублей должно поступить от титульного спонсора

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В бюджете Удмуртии на 2019 год предусмотрено финансирование ХК «Ижсталь» в размере 105 миллионов рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства республики Александр Свинин на пресс-конференции с тренерами клуба.

- «Ижсталь» продолжит играть в ВХЛ, тренерский штаб продолжит работу в полном составе, предсезонный сбор команда начнет 1 июля 2019 года, - пояснил Александр Свинин.

Также по словам вице-премьера помимо финансирования из бюджета республики, должно поступить еще пять миллионов рублей от титульного спонсора.

На пресс-конференции было отмечено, что реконструкция ледового дворца «Ижсталь» начнется 1 июля 2019 года и завершится к началу сезона 2020/21. Следующий сезон команда будет играть в КК «Олимпиец».

Напомним, что Ижевскому хоккейному клубу «Ижсталь» в этом сезоне исполняется 60 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU