2019-02-28T15:29:09+03:00
Спорт

Из бюджета Удмуртии 105 млн рублей выделят на финансирование ХК «Ижсталь»

Еще пять миллионов рублей должно поступить от титульного спонсора
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

В бюджете Удмуртии на 2019 год предусмотрено финансирование ХК «Ижсталь» в размере 105 миллионов рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства республики Александр Свинин на пресс-конференции с тренерами клуба.

- «Ижсталь» продолжит играть в ВХЛ, тренерский штаб продолжит работу в полном составе, предсезонный сбор команда начнет 1 июля 2019 года, - пояснил Александр Свинин.

Также по словам вице-премьера помимо финансирования из бюджета республики, должно поступить еще пять миллионов рублей от титульного спонсора.

На пресс-конференции было отмечено, что реконструкция ледового дворца «Ижсталь» начнется 1 июля 2019 года и завершится к началу сезона 2020/21. Следующий сезон команда будет играть в КК «Олимпиец».

Напомним, что Ижевскому хоккейному клубу «Ижсталь» в этом сезоне исполняется 60 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Комсомольская правда» и команда «Ижсталь» исполнили заветную мечту ребенка.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Хотите выиграть полет в аэротрубе? Участвуйте в фотоконкурсе «Лучший папа»! Подробнее по ссылке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
20 тысяч жителей малых сел Удмуртии получили доступ в Интернет
Два биатлониста из Удмуртии вошли в состав сборной России для участия на этапе Кубка IBU
Новые абоненты Tele2 теперь могут переносить остатки услуг
Водителей Удмуртии предупреждают об ухудшении погодных условий
«Дом.ru» решает вопросы клиентов проактивно
Бывший министр транспорта Удмуртии: «Дерябинский мост в Ижевске мог рухнуть»
Четыре новых светофора появятся в Ижевске
В Ленинском районе Ижевска бегает медвежонок
Очередная прогулка с врачом пройдет 2 марта в зоопарке Удмуртии
Кабинеты противоабортного консультирования в Ижевске откроются 5 марта
Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин объявил о завершении спортивной карьеры
1 марта в Удмуртии ожидается продолжительный снегопад
Мужчина, который находился в межгосударственном розыске, был задержан в Ижевске
Ижевчанин начал оплачивать долг только после ареста автомобиля «БМВ»
30 вахтовиков из Ижевска спасли на Орской трассе
Каток на стадионе «Динамо» в Ижевске работает последние дни в этом сезоне
«Широкая масленица» пройдет на Ижевском ипподроме
Новый троллейбус 28 февраля будет возить пассажиров по Ижевску бесплатно
Массовое ДТП произошло на набережной Ижевска
Уроженка Ижевска Алина Загитова подумает о творческом номере со своей собакой Масару
В Ижевске установщик фильтров для воды украл у ветерана 70 тысяч рублей
«Бурановские бабушки» из Удмуртии дали совет украинским артистам насчет «Евровидения»
Уголовное дело ижевского сутенера передали в суд