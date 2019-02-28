Водителей Удмуртии предупреждают об ухудшении погодных условий

СЕГОДНЯ 16:13 2019-02-28T16:36:39+03:00

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Госавтоинспекция МВД по Удмуртии предупреждает водителей об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Снегопады продлятся до конца недели – на дорогах республики и Ижевска возможно ухудшение видимости, снежный накат и гололедица.

Водителям рекомендуется максимально снизить скоростной режим, соблюдать дистанцию, не выезжать на загородные трассы без острой необходимости, по возможности не обгонять даже не большом расстоянии от встречного автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU