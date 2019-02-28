2019-02-28T16:28:47+03:00
Общество

Новые абоненты Tele2 теперь могут переносить остатки услуг

В том числе при переходе из другой сети по MNP
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Tele2 запускает уникальный для российского телеком-рынка продукт – обновленный «Перенос остатков». Сервис позволяет не терять в конце месяца минуты и гигабайты, купленные абонентами в рамках пакетного тарифа, а переносить их на следующий период. При этом в новом месяце они расходуются в первую очередь. Теперь Tele2 предлагает использовать эту возможность не только своим клиентам, но и абонентам других операторов при переходе на Tele2.

Предложение бесплатно и доступно при подключении к Tele2 или переходе по MNP на тарифы линейки «Мой Tele2». Чтобы воспользоваться услугой, абонент подтверждает наличие остатков. Затем он может перенести минуты и гигабайты, которые не успел израсходовать на тарифе у любого другого оператора.

Напомним, Tele2 запустила услугу «Перенос остатков» в январе 2017 года одновременно с переходом на новую коммуникационную платформу «Другие правила».

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- Мы начали воплощать стратегию «Другие правила» с запуска революционного для рынка продукта. Именно с переноса остатков Tele2 стала завоевывать репутацию трендсеттера на рынке мобильной связи, - прокомментировал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин. - За два года услуга доказала свою популярность: сейчас ею пользуется треть всех клиентов оператора, и она стала символом «других правил». Мы расширяем аудиторию сервиса и предлагаем воспользоваться им еще и абонентам других операторов при подключении к Tele2. Они смогут перейти в нашу сеть, сохранив остатки своих прошлых пакетных тарифов. Услуга бесплатна и уникальна для телеком-рынка – с ней новые клиенты уже с первых дней смогут оценить инновационные подходы Tele2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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