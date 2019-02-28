2019-02-28T16:54:08+03:00
Спорт

Два биатлониста из Удмуртии вошли в состав сборной России для участия на этапе Кубка IBU

Соревнования пройдут в Эстонии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Два биатлониста из Удмуртии вошли в состав сборной России для участия на этапе Кубка IBU в Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Ильназ Мухамедзянов и Ульяна Кайшева выступят в 7-м этапе Кубка IBU, который состоится 1 и 2 марта 2019 года.

По итогам гонок будет формироваться окончательный состав сборной для участия в чемпионате мира в Швеции.

Напомним, биатлонист из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов выиграл эстафету в составе сборной России.

Молодец! Вторую победу за выходные одержала Ульяна Кайшева на Кубке IBU в Швейцарии. На этот раз - в смешанной эстафете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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