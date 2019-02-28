Два биатлониста из Удмуртии вошли в состав сборной России для участия на этапе Кубка IBU
Два биатлониста из Удмуртии вошли в состав сборной России для участия на этапе Кубка IBU в Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
Ильназ Мухамедзянов и Ульяна Кайшева выступят в 7-м этапе Кубка IBU, который состоится 1 и 2 марта 2019 года.
По итогам гонок будет формироваться окончательный состав сборной для участия в чемпионате мира в Швеции.
Напомним, биатлонист из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов выиграл эстафету в составе сборной России.
Молодец! Вторую победу за выходные одержала Ульяна Кайшева на Кубке IBU в Швейцарии. На этот раз - в смешанной эстафете.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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