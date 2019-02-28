2019-02-28T17:04:29+03:00
Общество

20 тысяч жителей малых сел Удмуртии получили доступ в Интернет

Сервис предоставил «Ростелеком»
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«Ростелеком» в прошлом году обеспечил беспроводным интернетом 51 населенный пункт Удмуртии. Для этого компания построила более 300 километров волоконно-оптических линий связи. Около 20 тысяч жителей республики получили возможность пользоваться информационными ресурсами.

Оптика в малые сёла пришла благодаря федеральной программе по устранению цифрового неравенства (УЦН). Жители могут пользоваться бесплатным интернетом в радиусе до 100 метров от точки беспроводного доступа, которая располагается, как правило, в центре поселения. Чтобы подключиться к сети, достаточно смартфона или любого другого устройства с Wi-Fi-модулем.

- Скорость доступа в интернет позволяет местным жителям пользоваться порталом госуслуг, вести социальные сети, просматривать медиаконтент, отправлять или скачивать большие объемы информации, - прокомментировала пресс-секретарь филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртии Елена Торова. - В дальнейшем на базе созданной оптической инфраструктуры «Ростелеком» сможет построить дополнительные линии связи как для жилых домов, так и для предприятий.

Компания реализует программу УЦН с 2015 года. За это время доступ к интернету получили 110 сёл и деревень Удмуртии численностью от 250 до 500 человек.До конца года бесплатный интернет появится еще в 104 населенных пунктах.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU

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