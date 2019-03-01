Ижевчанин разбил стекло “подрезавшей” его машины
Ижевчанин разбил стекло в машине девушки, которая его подрезала. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Удмуртии.
Мужчина ехал по улице Ленина. В это время его “подрезала” 23-летняя девушка. Мужчина вышел из машины и разбил бейсбольной битой стекло в машине автоледи.
Потерпевшая не растерялась и запомнила номер автомобиля нарушителя. Вскоре мужчину задержали. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено дело по части 1 статьи 213 уголовного кодекса (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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