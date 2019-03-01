2019-03-01T12:02:21+03:00
Происшествия

Хулиган из Удмуртии, который стрелял в автобус из пневматического пистолета, был задержан

Ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков
Дарья ПОРСЕВА
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В Удмуртии задержали хулигана, который стрелял в автобус из пневматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- 29-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, пьяный ехал в пригородном автобусе. В ответ на отказ остановиться в неположенном месте мужчина достал пневматический пистолет и дважды выстрелил в дверь автобуса, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». В ходе обыска у мужчины был изъят пневматический пистолет. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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