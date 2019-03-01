33-летнему мужчине из Удмуртии, который обвинялся в убийстве, вынесли приговор
В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который обвинялся в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- В августе 2018 года вечером выпивал в компании знакомых. В ходе празднования потерпевший оскорбил женщину из компании, на что отреагировал обвиняемый. Он ударил мужчину по голове кирпичом, после того как кирпич сломался он взял гаечный ключ и продолжил бить потерпевшего. Затем он разбил бутылку, которая лежала на земле и «розочкой» нанес удары потерпевшему, - сообщает ведомство.
Убедившись в том, что потерпевший умер, осужденный продолжил выпивать. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
"Комсомолка" подготовила 24 фотографии котиков из зоопарка Ижевска, которые унесут вас в страну умиления.
С 1 марта изменилась стоимость проезда по мосту через реки Кама и Буй.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»