33-летнему мужчине из Удмуртии, который обвинялся в убийстве, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 13:25 2019-03-01T13:25:58+03:00

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В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который обвинялся в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- В августе 2018 года вечером выпивал в компании знакомых. В ходе празднования потерпевший оскорбил женщину из компании, на что отреагировал обвиняемый. Он ударил мужчину по голове кирпичом, после того как кирпич сломался он взял гаечный ключ и продолжил бить потерпевшего. Затем он разбил бутылку, которая лежала на земле и «розочкой» нанес удары потерпевшему, - сообщает ведомство.

Убедившись в том, что потерпевший умер, осужденный продолжил выпивать. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU