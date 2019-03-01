Как изменились цены на продукты в Удмуртии с 18 по 25 февраля
В Удмуртии с 18 по 25 февраля было замечено повышение цен на некоторые продукты. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата.
Наиболее подорожали свежие огурцы (+11,1 руб), мясные консервы (+5,8 руб), пшено (+2,5 руб). Из непродовольственных товаров было замечено повышение цены на стиральный порошок (+7,6%).
При этом за неделю снизилась цена на сметану, черный чай, пищевую соль, подсолнечное масло, куриные яйца, свежие помидоры (от 1,0 до 4,8%).
Также средние цены на бензин и дизельное топливо остались без изменения.
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Специалисты Удмуртстата говорят о понижении цены на куриные яйца. Также замечено повышение цен на некоторые продукты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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