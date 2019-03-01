Как изменились цены на продукты в Удмуртии с 18 по 25 февраля

СЕГОДНЯ 15:01 2019-03-01T15:01:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии с 18 по 25 февраля было замечено повышение цен на некоторые продукты. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата.

Наиболее подорожали свежие огурцы (+11,1 руб), мясные консервы (+5,8 руб), пшено (+2,5 руб). Из непродовольственных товаров было замечено повышение цены на стиральный порошок (+7,6%).

При этом за неделю снизилась цена на сметану, черный чай, пищевую соль, подсолнечное масло, куриные яйца, свежие помидоры (от 1,0 до 4,8%).

Также средние цены на бензин и дизельное топливо остались без изменения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С 11 по 18 февраля в магазинах Удмуртии было замечено повышение цен.

Специалисты Удмуртстата говорят о понижении цены на куриные яйца. Также замечено повышение цен на некоторые продукты.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Движение трамваев в городке Металлургов восстановили. Из-за чего было скопление транспорта, читайте по ссылке.

По вине пьяного водителя произошло ДТП на трассе Удмуртии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU