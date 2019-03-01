2019-03-01T15:01:33+03:00
Общество

Как изменились цены на продукты в Удмуртии с 18 по 25 февраля

Специалисты Удмуртстата ведут наблюдение за изменением цен
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии с 18 по 25 февраля было замечено повышение цен на некоторые продукты. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата.

Наиболее подорожали свежие огурцы (+11,1 руб), мясные консервы (+5,8 руб), пшено (+2,5 руб). Из непродовольственных товаров было замечено повышение цены на стиральный порошок (+7,6%).

При этом за неделю снизилась цена на сметану, черный чай, пищевую соль, подсолнечное масло, куриные яйца, свежие помидоры (от 1,0 до 4,8%).

Также средние цены на бензин и дизельное топливо остались без изменения.

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С 11 по 18 февраля в магазинах Удмуртии было замечено повышение цен.

Специалисты Удмуртстата говорят о понижении цены на куриные яйца. Также замечено повышение цен на некоторые продукты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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