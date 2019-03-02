Региональный оператор Удмуртии предложил ввести штраф за парковку около мусорных баков

СЕГОДНЯ 09:22 2019-03-02T09:22:27+03:00

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Региональный оператор Удмуртии по вывозу ТБО вышел с инициативой в администрацию Ижевска о том, чтобы ввести штраф за парковку около мусорных площадок. Об этом сообщается в официальной группе регоператора.

Фото: vk.com/regoperatorudmurtia

- Мусоровозам сложно, а иногда и невозможно, лавировать по заснеженным дворам. На фотографиях лишь малая часть «заблокированных» площадок за последнюю неделю. Рабочие по этим адресам не смогли забрать мусор, а значит приходилось приезжать повторно, а это - сбой графика и жалобы жителей на переполненные баки, - говорится в сообщении.

Фото: vk.com/regoperatorudmurtia

В случае, если инициатива пройдет, необходимо будет вносить изменения в правила благоустройства города. А пока запрет остаётся предложением.

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ИСТОЧНИК KP.RU