Произошли задержки семи составов из-за неисправности вагона поезда Ижевск-Санкт-Петербург
В ночь на субботу, 2 марта, произошли задержки семи составов из-за неисправности поезда, сообщением Ижевск-Санкт-Петербург. Сбой в движении произошел на перегоне Лихославль – Калашниково в Тверской области.
Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, неисправен был один вагон поезда. Все пассажиры были пересажены в поезд № 50 Кисловодск – Санкт-Петербург.
- Поезд №132 расцеплен. Часть вагонов поезда с головы состава прибудет на станцию назначения с опозданием более 2 часов, часть вагонов с хвоста состава – с опозданием более 5 часов, для пассажиров этих вагонов организовано питание, - сообщает пресс-служба.
Задержаны поезда из Москвы, Казани, Кисловодска и Белгорода до Санкт-Петербурга.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
На улице Азина в Ижевске автобус насмерть сбил пешехода (продолжение).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Транспорт Ижевска»