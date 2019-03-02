2019-03-02T11:10:38+03:00
Общество

Произошли задержки семи составов из-за неисправности вагона поезда Ижевск-Санкт-Петербург

Поломку выявили в Тверской области
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В ночь на субботу, 2 марта, произошли задержки семи составов из-за неисправности поезда, сообщением Ижевск-Санкт-Петербург. Сбой в движении произошел на перегоне Лихославль – Калашниково в Тверской области.

Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, неисправен был один вагон поезда. Все пассажиры были пересажены в поезд № 50 Кисловодск – Санкт-Петербург.

- Поезд №132 расцеплен. Часть вагонов поезда с головы состава прибудет на станцию назначения с опозданием более 2 часов, часть вагонов с хвоста состава – с опозданием более 5 часов, для пассажиров этих вагонов организовано питание, - сообщает пресс-служба.

Задержаны поезда из Москвы, Казани, Кисловодска и Белгорода до Санкт-Петербурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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