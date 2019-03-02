2019-03-02T12:07:02+03:00
Общество

Председатель Верховного суда Удмуртии: «Приговор бывшему главе республики будет объективный»

По делу допрашивают свидетелей
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Ирина БурцеваФото: Ирина Бурцева
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Председатель Верховного суда Удмуртии Юрий Суханов поделился размышлениями на счет уголовного дела бывшего главы республики Александра Соловьева.

- К сожалению, ему вменяется получение взятки по двум эпизодам. Подтвердиться это или нет – посмотрим. И в какие сроки будет дано решение – сложно сказать. Объем дела очень большой, судье нужно будет все изучить и проанализировать. Я уверен, что приговор будет объективный, - сообщил Юрий Суханов на Конференции судей Удмуртии.

Напомним, что дело рассматривается в Завьяловском районном суде. Сейчас идет допрос свидетелей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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