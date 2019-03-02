В Ижевске вручили награды добровольцам, которые занимаются поиском пропавших людей

СЕГОДНЯ 14:35 2019-03-02T14:35:24+03:00

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В пятницу, 1 марта, в Управлении МВД России по г.Ижевску вручили благодарности добровольцам поисково-спасательного отряда «Регион 18». Как сообщает пресс-служба ведомства, с 2015 года члены отряда оказывают содействие сотрудникам полиции и спасателям в поиске пропавших людей.

- Заместитель начальника Управления ОООП МВД по Удмуртской Республике Светлана Селева отметила, что на сегодняшний день это единственный отряд в республике, который оказывает содействие сотрудникам полиции в поиске пропавших людей. Начальник УМВД России по г. Ижевску Фато Мгои поблагодарил участников Поисково-спасательного отряда и значимость помощи, которую они оказывают, в поиске пропавших людей, - сообщает пресс-служба.

На данный момент отрядом из 20 человек руководит Мария Видеман. За 2018 год они получили более 400 сообщений о пропавших без вести, в том числе 57 заявок было о пропаже детей. Местонахождение 84 человек, в том числе 16 несовершеннолетних, установлено с участием добровольцев.

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Наравне с полицией и МЧС на поиски пропавших людей выезжает поисково-спасательный отряд «Регион 18». Добровольцев не пугают ни ливень, ни метели – они готовы часами прочесывать леса и болота, чтобы спасти из ловушки заплутавшего человека. «Комсомолка» пообщалась с руководителем отряда Марией Видеман, чтобы узнать, с чего все началось и с какими трудностями сталкиваются (продолжение).

ИСТОЧНИК KP.RU