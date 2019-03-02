В зоопарке Ижевска наступила весна: воссоединились рыси

СЕГОДНЯ 17:40 2019-03-02T17:40:19+03:00

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Несмотря на то, что на улице еще полно снега, в зоопарке Ижевска началась весна. Как рассказали сотрудники, именно в марте коты начинают свои песни, привлекая внимание противоположного пола.

Фото: vk.com/club_udm_zoo

- Первыми в зоопарке почувствовали любовь пара рысей Кунак и Камилла. Они воссоединились совсем недавно, до этого гуляли в вольере по отдельности и не виделись друг с другом почти 9 месяцев. Их весенняя встреча не случайна. От них планируют получить потомство. А разлука была испытанием кошачьих чувств на прочность, - рассказали в зоопарке.

Фото: vk.com/club_udm_zoo

Камилла задушевно распевает песни, сидя на крыше своего домика, а Кунак четко метит свои владения.

- С приходом весны рыси стали значительно активнее, они вместе резвятся, забавляются, играют с игрушками. В минуты уединения нежно вылизывают друг друга. Кстати, этого не делает больше ни один другой вид кошачьих, - дополнили в зоопарке.

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ИСТОЧНИК KP.RU