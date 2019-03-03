Мед с именем: в Удмуртии планируют разработать новый бренд
Мед в Удмуртии получит собственный бренд. Как сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза, законопроект о поддержке пчеловодства планируют рассмотреть в Госсовете республики в первом чтении в конце марта.
В регионе намереваются создать новую структуру, в рамках которой производитель будет добывать мед, который затем отправится на переработку, а его реализацией займутся подготовленные специалисты.
Разработанный бренд позже планируют представить за рубежом, однако прежде его нужно включить в реестр органических продуктов. Этот документ сейчас формируют на федеральном уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU
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