2019-03-03T11:02:28+03:00
Общество

Мед с именем: в Удмуртии планируют разработать новый бренд

Новинку планируют поставлять зарубежным покупателям
Константинова Ольга
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Мед с именем: в Удмуртии планируют разработать новый брендМед с именем: в Удмуртии планируют разработать новый бренд
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Мед в Удмуртии получит собственный бренд. Как сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза, законопроект о поддержке пчеловодства планируют рассмотреть в Госсовете республики в первом чтении в конце марта.

В регионе намереваются создать новую структуру, в рамках которой производитель будет добывать мед, который затем отправится на переработку, а его реализацией займутся подготовленные специалисты.

Разработанный бренд позже планируют представить за рубежом, однако прежде его нужно включить в реестр органических продуктов. Этот документ сейчас формируют на федеральном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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