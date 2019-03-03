Чемпион мира по боксу Денис Лебедев приехал в Ижевск на финал командного Кубка России
Боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой весовой категории, чемпион мира Денис Лебедев приехал в Ижевск на финал Кубка России по боксу среди мужчин, приуроченного к 100-летию конструктора М.Т. Калашникова. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, итоговые бои прошли в Государственном цирке Удмуртии.
- Всё очень циклично: ровно девять лет назад, здесь, в Ижевске, Денису Александровичу, помимо поздравлений с победой, слов благодарности, была обещана награда - сувенир. Пришло время восстановить историческую справедливость. Спустя девять лет обещанную копию автомата Калашникова я вручаю нашему дорогому гостю, - обратился к спортсмену председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.
Почетный гость соревнований поблагодарил за приглашение, подарок и оказанную зрителями поддержку.
- Мой путь в большой спорт лежал через любительский бокс. Занимайтесь боксом, спортом. Спорт и здоровая молодёжь – это будущее нашей страны, обратился к присутствующим Денис Лебедев.
СПРАВКА:
В 2010 году в канун Дня защитников Отечества в Ижевске состоялся бой Дениса Лебедева и мексиканца Игнасио Эспарса. Россиянин отправил противника в нокдаун уже в первом раунде, защитив титул интерконтинентального чемпиона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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