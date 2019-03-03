2019-03-03T15:23:51+03:00
Общество

Чемпион мира по боксу Денис Лебедев приехал в Ижевск на финал командного Кубка России

Спортсмену вручили памятный сувенир
Константинова Ольга
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой весовой категории, чемпион мира Денис Лебедев приехал в Ижевск на финал Кубка России по боксу среди мужчин, приуроченного к 100-летию конструктора М.Т. Калашникова. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, итоговые бои прошли в Государственном цирке Удмуртии.

- Всё очень циклично: ровно девять лет назад, здесь, в Ижевске, Денису Александровичу, помимо поздравлений с победой, слов благодарности, была обещана награда - сувенир. Пришло время восстановить историческую справедливость. Спустя девять лет обещанную копию автомата Калашникова я вручаю нашему дорогому гостю, - обратился к спортсмену председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Почетный гость соревнований поблагодарил за приглашение, подарок и оказанную зрителями поддержку.

- Мой путь в большой спорт лежал через любительский бокс. Занимайтесь боксом, спортом. Спорт и здоровая молодёжь – это будущее нашей страны, обратился к присутствующим Денис Лебедев.

СПРАВКА:

В 2010 году в канун Дня защитников Отечества в Ижевске состоялся бой Дениса Лебедева и мексиканца Игнасио Эспарса. Россиянин отправил противника в нокдаун уже в первом раунде, защитив титул интерконтинентального чемпиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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