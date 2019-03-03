Ледовая переправа через Каму вновь заработала в Удмуртии
Проехать по ней могут автомобили весом до 12 тонн
Фото: архив
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Работу ледовой переправы Сарапул-Ершовка возобновили в Удмуртии. Об этом сообщили в группе в соцсети «ВКонтакте» представители Сарапульского пассажирского порта.
Движение через реку в полном объеме возобновили 1 марта, грузоподъемность увеличили с 5 до 12 тонн.
Ранее проезд для легковых автомобилей с низким клиренсом ограничивали.
ИСТОЧНИК KP.RU
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