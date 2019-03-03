2019-03-03T17:20:14+03:00
Общество

Суд обязал жителя Удмуртии снести построенную им церковь

С таким иском обратилась районная администрация
Константинова Ольга
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Суд обязал жителя Удмуртии снести построенную им церковьСуд обязал жителя Удмуртии снести построенную им церковь
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Жителя Ярского района Удмуртии обязали снести построенную им церковь. Об этом сообщает пресс-служба Глазовского районного суда.

С иском о признании здания самовольной постройкой и его последующем сносе к местному жителю обратилась местная администрация. Мотивом для чиновников стал тот факт, что здание возвели без оформления в установленном порядке проектно-сметной и разрешительной документации на участке, не предназначенном для строительства.

Мужчина обратился в суд со встречным иском. Он указал, что вместе с женой в 2015 году возвел церковь на собственном земельном участке на основании договора подряда и рабочего проекта. В собственность здание не зарегистрировали, потому что строительство еще не завершили. Впоследствии мужчина пояснил суду, что данное сооружение является двухэтажным гаражом.

Суд установил, что при строительстве объекта нарушили требования законодательства по площади застройки и к высоте постройки, а также нормы пожарной безопасности. Церковь признали самовольной постройкой, и теперь ее строитель должен снести этот объект за свой счет.

Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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