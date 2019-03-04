2019-03-04T07:09:11+03:00
Общество

В Ижевске запланирован повторный рейд по осмотру кровель

Управление муниципальной милиции проверит, как крупные объекты торговли справляются с очисткой крыш от снега
Ардашева Екатерина
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Управление муниципальной милиции проверит, как крупные объекты торговли справляются с очисткой крыш от снегаУправление муниципальной милиции проверит, как крупные объекты торговли справляются с очисткой крыш от снегаФото: Эдуард КАРИПОВ
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Администрация Ижевска сообщила, что в настоящее время в связи с погодными условиями усилен контроль за состоянием городских крыш. Регулярно проводятся обходы, во время которых сотрудники Управления муниципальной милиции выявляют неубранные сосульки и накопления снежных масс.

Сегодня состоится повторный обход торговых объектов с выявленными нарушениями. За непроведение работ по очистке кровель, карнизов и водостоков от снега и сосулек предусмотрена административная ответственность.

Жителям города напоминают: сейчас нужно быть особенно осторожными. Не рекомендуется подходить близко к стенам зданий.

Об обнаружении на крышах снежных масс и сосулек горожане могут сообщить в Управление муниципальной милиции по телефону 41-43-11, в Службу 072 города Ижевска, (с мобильного - 998-072) или направить обращение через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города www.izh.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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