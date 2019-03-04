В Ижевске запланирован повторный рейд по осмотру кровель
Администрация Ижевска сообщила, что в настоящее время в связи с погодными условиями усилен контроль за состоянием городских крыш. Регулярно проводятся обходы, во время которых сотрудники Управления муниципальной милиции выявляют неубранные сосульки и накопления снежных масс.
Сегодня состоится повторный обход торговых объектов с выявленными нарушениями. За непроведение работ по очистке кровель, карнизов и водостоков от снега и сосулек предусмотрена административная ответственность.
Жителям города напоминают: сейчас нужно быть особенно осторожными. Не рекомендуется подходить близко к стенам зданий.
Об обнаружении на крышах снежных масс и сосулек горожане могут сообщить в Управление муниципальной милиции по телефону 41-43-11, в Службу 072 города Ижевска, (с мобильного - 998-072) или направить обращение через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города www.izh.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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