Двоих жителей Удмуртии задержали по подозрению в уличном грабеже

СЕГОДНЯ 10:24 2019-03-04T10:24:33+03:00

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В Удмуртии полицейские задержали двоих жителей Сарапула по подозрению в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Мужчины выпивали в одном из баров города, на улице возле бара между потерпевшим и подозреваемыми произошла ссора. Мужчины подрались, а после злоумышленники похитили деньги у потерпевшего, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, на данный момент мужчины находятся в следственном изоляторе. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU