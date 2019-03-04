Двоих жителей Удмуртии задержали по подозрению в уличном грабеже
В Удмуртии полицейские задержали двоих жителей Сарапула по подозрению в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Мужчины выпивали в одном из баров города, на улице возле бара между потерпевшим и подозреваемыми произошла ссора. Мужчины подрались, а после злоумышленники похитили деньги у потерпевшего, - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело, на данный момент мужчины находятся в следственном изоляторе. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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