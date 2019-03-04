Водитель «Лады-гранты» сбил маму с ребенком в Ижевске
В Ижевске, 4 марта на перекрестке улиц Пушкинская-переулок Широкий автомобиль сбил маму с ребенком. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
- 22-летний водитель машины «Лада-гранта», пытаясь избежать столкновения со встречной машиной, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил женщину и ее 5-летнего ребенка, - сообщает ведомство.
На данный момент маму с ребенком отвезли в больницу. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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ДТП на перекрестке улиц Пушкинская - пер. Широкий Ижевск.
ИСТОЧНИК KP.RU
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