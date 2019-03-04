Водитель «Лады-гранты» сбил маму с ребенком в Ижевске

СЕГОДНЯ 13:19 2019-03-04T13:19:09+03:00

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В Ижевске, 4 марта на перекрестке улиц Пушкинская-переулок Широкий автомобиль сбил маму с ребенком. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- 22-летний водитель машины «Лада-гранта», пытаясь избежать столкновения со встречной машиной, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил женщину и ее 5-летнего ребенка, - сообщает ведомство.

На данный момент маму с ребенком отвезли в больницу. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/695255" frameborder="0"></iframe> ДТП на перекрестке улиц Пушкинская - пер. Широкий Ижевск.

ИСТОЧНИК KP.RU