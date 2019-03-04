В Ижевске для теплоходов могут добавить станцию «парк Кирова»
К маршруту теплоходов в Ижевске могут добавить станцию «парк Кирова». Напомним, что в декабре 2018 года водный транспорт передали на баланс «Парков Ижевска». По словам директора Сергея Буторина, планируется не только добавить новую станцию, но и облагородить Воложку.
- Еще в течение года будем работать по внешнему и внутреннему интерьеру теплоходов. Но это не такой быстрый процесс и требует вложений, - сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+) Сергей Буторин.
В связи с этим, может вырасти цена на билет. По словам директора, прежняя стоимость в 110 рублей вела предприятие в экономический тупик.
- Специалисты подсчитали, что приемлемо будет 170-180 рублей. Но мы не будем так высоко поднимать планку. Думаем, что остановимся на 130 рублей. Это позволит хоть как-то двигаться вперед предприятию. Также разработаем систему льгот, - сообщил Сергей Буторин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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