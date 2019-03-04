2019-03-04T17:39:35+03:00
Происшествия

Житель Ижевска был осужден за то, что почти 8 лет получал пенсию за умершего отца

Он подделал документы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Ижевске осудили местного жителя, который почти 8 лет получал пенсию за умершего отца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- После смерти отца в 2008 году мужчина не предъявил документы в ЗАГС о факте смерти, а изготовил поддельную доверенность от его имени на право получения за него пенсии. Также фиктивной оказалась справка о нахождении отца на стационарном лечении в больнице, - сообщает ведомство.

С марта 2008 года по июнь 2016 года мужчина получал пенсию отца, общая сумма – более 1 млн 100 тысяч рублей. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года. Также был удовлетворен гражданский иск представителя пенсионного фонда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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