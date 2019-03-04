2019-03-04T17:42:31+03:00
Происшествия

Ижевчанин рассылал несовершеннолетним девочкам интимные фото

Также вел с ними переписку на сексуальные темы
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ижевске по делу молодого человека, который рассылал несовершеннолетним девочкам интимные фото и переписывался на сексуальные темы, утверждено обвинительное заключение. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

- С ноября по декабрь 2017 года 20-летний ижевчанин «ВКонтакте» рассылал интимные фото девочкам то 12 до 14 лет, а также вел с ними переписку на сексуальные темы. Три девочки получили от него интимные фото с целью распространения, - сообщает ведомство.

Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «совершение развратных действий в отношении двух или более лиц» и трех преступлений по статье «незаконное распространение порнографических материалов». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В следственном комитете Удмуртии назвали причину смерти Децла.

«Джентльменский набор», телефон или кастрюля, что подарить девушке на 8 марта в Ижевске?

Житель Ижевска почти 8 лет получал пенсию за умершего отца. Суд вынес приговор мужчине.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ледовый городок демонтируют в Ижевске ночью 5 марта
Следователи назвали причину смерти рэпера Децла в Ижевске
Житель Ижевска был осужден за то, что почти 8 лет получал пенсию за умершего отца
«Джентльменский набор», телефон или кастрюля, что подарить девушке на 8 Марта в Ижевске?
В Ижевске для теплоходов могут добавить пристань «парк Кирова»
Водитель «Лады-Гранта» сбил маму с ребенком в Ижевске
В Летнем саду Ижевска пересматривают систему безопасности
В парке имени Кирова в Ижевске «перезагрузят» аттракционы
Свыше 360 нарушений по уборке снега выявили в Ижевске за 3 марта
Мужчину из Удмуртии, который болеет туберкулезом, отправят на принудительное лечение
На трассе Удмуртии произошло смертельное ДТП
Мужчина из соседней области задержан в Ижевске по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков
Двоих жителей Удмуртии задержали по подозрению в уличном грабеже
Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова со своей собакой Масару приняла участие в фестивале «Сакура»
Временные ограничения введут для движения грузовиков по трассам Удмуртии
Лыжник из Удмуртии выиграл традиционный «Деминский марафон»
Благотворительный забег «Подари цветы бабушке!» состоится в Ижевске
Глава Ижевска посетил частный сектор Первомайского района
В Ижевске запланирован повторный рейд по осмотру кровель