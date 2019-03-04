Ижевчанин рассылал несовершеннолетним девочкам интимные фото
В Ижевске по делу молодого человека, который рассылал несовершеннолетним девочкам интимные фото и переписывался на сексуальные темы, утверждено обвинительное заключение. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.
- С ноября по декабрь 2017 года 20-летний ижевчанин «ВКонтакте» рассылал интимные фото девочкам то 12 до 14 лет, а также вел с ними переписку на сексуальные темы. Три девочки получили от него интимные фото с целью распространения, - сообщает ведомство.
Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «совершение развратных действий в отношении двух или более лиц» и трех преступлений по статье «незаконное распространение порнографических материалов». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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