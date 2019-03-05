В Удмуртии мужчина убил собутыльника
Погибший оскорбил супругу обвиняемого
потерпевший скончался от ударов ножомФото: Архив «КП» в Ижевске
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26 февраля в Старом Игермане убили 49-летнего мужчину. Пострадавший выпивал со знакомым, но потом они поссорились. Об этом сообщает СУ СК по Удмуртской республике.
Убитый нелицеприятно высказался о жене обвиняемого. Мужчина несколько раз ударил собутыльника ножом и ушел домой. На следующий день обвиняемый увидел, что знакомый умер, и вызвал полицию. Мужчина полностью признал свою вину. Ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU