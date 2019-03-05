В Удмуртии мужчина убил собутыльника

СЕГОДНЯ 06:33 2019-03-05T06:33:12+03:00

Изменить размер текста: A A

26 февраля в Старом Игермане убили 49-летнего мужчину. Пострадавший выпивал со знакомым, но потом они поссорились. Об этом сообщает СУ СК по Удмуртской республике.

Убитый нелицеприятно высказался о жене обвиняемого. Мужчина несколько раз ударил собутыльника ножом и ушел домой. На следующий день обвиняемый увидел, что знакомый умер, и вызвал полицию. Мужчина полностью признал свою вину. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU