Студенты из Удмуртии выиграли во всероссийской олимпиаде
Девушки из Глазова стали лучшими в биологии
фото: пресс-служба ГГПИ
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В Новокузнецке прошла всероссийская студенческая олимпиада. Студенты из Глазовского педагогического института показали потрясающие результаты по биологии.
- Девушкам предстояло пройти два тура – теоретический и практический. Результаты ошеломительные: у ГГПИ все главные награды! - сообщает пресс-служба института.
Студенты из Глазова выиграли в разделах «Генетика и молекулярная биология», «Ботаника» и «Зоология». Глазовские студенты оказались лучшими и в личном, и в командном зачетах.
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ИСТОЧНИК KP.RU