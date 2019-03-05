Студенты из Удмуртии выиграли во всероссийской олимпиаде

СЕГОДНЯ 07:10 2019-03-05T09:18:57+03:00

Девушки из Глазова стали лучшими в биологии

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В Новокузнецке прошла всероссийская студенческая олимпиада. Студенты из Глазовского педагогического института показали потрясающие результаты по биологии.

- Девушкам предстояло пройти два тура – теоретический и практический. Результаты ошеломительные: у ГГПИ все главные награды! - сообщает пресс-служба института.

Студенты из Глазова выиграли в разделах «Генетика и молекулярная биология», «Ботаника» и «Зоология». Глазовские студенты оказались лучшими и в личном, и в командном зачетах.

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ИСТОЧНИК KP.RU