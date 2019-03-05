В Ижевске выберут лучшего классного руководителя

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-05T09:39:23+03:00

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Ижевчане в рамках школьного конкурса «Учись на 5!» выберут лучшего классного руководителя. С 25 февраля по 19 апреля 2019 года в специальном разделе на сайте проходит голосование, где за звание борются 16 кандидатов.

Если же классный руководитель, которого вы считаете лучшим, не участвует в конкурсе, нужно отправить заявку с его фотографией, инициалами, классом и школой.

Кроме того, за звание «лучших» поборются классы и школы. Свой голос можно отдать за уже заявленных участников, а можно – отправить в раздел новых участников. К заявке также необходимо приложить фотографию.

Победители получат подарки: книжные коллекции от «Комсомольской правды», кондиционер, путевку в аквапарк «Ривьера», смарт-телевизор, музыкальный центр и сертификаты на покупки от корпорации «Центр».

Полные правила участия в проекте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU