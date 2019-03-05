2019-03-05T12:48:49+03:00
Происшествия

В Ижевске разыскивают очевидцев смертельного ДТП

Водитель сбил пешехода на нерегулируемом переходе
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Ижевске разыскивают очевидцев смертельного ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 18 января 2019 года, около 14:37, напротив дома №266 по улице Коммунаров 47-летний водитель машины ВАЗ-21099 сбил 80-летнюю женщину-пешехода, - сообщает ведомство.

В результате ДТП женщина скончалась в больнице.

Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия убедительно просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП по тел.: 8(3412) 416-082, или по телефонам дежурной части ГИБДД: 415-700, 415-701.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На трассе Удмуртии столкнулись два автомобиля. Что известно на данный момент.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Внимание! В ночь на 6 марта в Удмуртии ожидается усиление ветра. Мы узнали, как долго продлится такая погода.

Житель Перми вез Децла на последний концерт в Ижевск. Что рассказал пермяк.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Ижевска Олег Бекмемтьев рассказал, сколько снега вывезли с октября
Житель Удмуртии задержан за распространение поддельного алкоголя
В период с 25 февраля по 3 марта в Удмуртии ОРВИ заболело почти 17 тысяч человек
По факту гибели мужчины из-за схода снега с крыши в Ижевске возбудили уголовное дело
Ночью с 5 на 6 марта в Удмуртии ожидается усиление ветра
«Бурановские бабушки» из Удмуртии перепели рэпера A$AP Rocky
На трассе в Удмуртии столкнулись два автомобиля
Житель Перми вез Децла на последний концерт в Ижевск
В Ижевске выберут лучшего классного руководителя
Звезды мирового футбола посетили школу футбола «Зенит-Ижевск»
Кто должен очищать подземные переходы в Ижевске от наледи?
Ижевчане могут выбрать лучшего папу города
Фанаты нарисовали на печенье фигуристку из Удмуртии Алину Загитову
Студенты из Удмуртии выиграли во всероссийской олимпиаде
В Удмуртии мужчина убил собутыльника
В Ижевск приехала участница шоу Stand up Юлия Ахмедова