СЕГОДНЯ 12:38 2019-03-05T12:48:49+03:00

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В Ижевске разыскивают очевидцев смертельного ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 18 января 2019 года, около 14:37, напротив дома №266 по улице Коммунаров 47-летний водитель машины ВАЗ-21099 сбил 80-летнюю женщину-пешехода, - сообщает ведомство.

В результате ДТП женщина скончалась в больнице.

Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия убедительно просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП по тел.: 8(3412) 416-082, или по телефонам дежурной части ГИБДД: 415-700, 415-701.

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ИСТОЧНИК KP.RU