Житель Удмуртии задержан за распространение поддельного алкоголя

СЕГОДНЯ 13:10 2019-03-05T13:10:20+03:00

У мужчины изъяли более 2 тонн поддельной продукции

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В Удмуртии задержали 55-летнего жителя Воткинска, который подозревается в распространении поддельного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В ходе обыска квартиры подозреваемого было изъято более 2 тонн алкоголя разных брендов, который был подготовлен к незаконному сбыту, - сообщает ведомство.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU