Житель Удмуртии задержан за распространение поддельного алкоголя
В Удмуртии задержали 55-летнего жителя Воткинска, который подозревается в распространении поддельного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- В ходе обыска квартиры подозреваемого было изъято более 2 тонн алкоголя разных брендов, который был подготовлен к незаконному сбыту, - сообщает ведомство.
На данный момент возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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