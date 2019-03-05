2019-03-05T15:45:58+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии осудят за изнасилование девушки

Также он угрожал ей убийством
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии 43-летний мужчина обвиняется в изнасиловании 18-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

- 6 января в СНТ «Источник» обвиняемый встретил 18-летнюю девушку, которая шла в садовый домик к родителям. Он напал на потерпевшую, ударил несколько раз и угрожал убийством, после чего изнасиловал и отобрал телефон, - сообщает ведомство.

Девушка сообщила о случившемся. Подозреваемого задержали, он полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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